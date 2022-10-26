Накануне была повреждена линия, которая является основным железнодорожным сообщением между Россией и югом Беларуси.

Участились атаки на железнодорожные пути в Беларуси и России.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

Позавчера, 24 октября, взрывное устройство повредило железную дорогу в районе деревни Новозыбково Белгородской области - в 15 км от границы с Беларусью.

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Линия является основным железнодорожным сообщением между Россией и югом Беларуси.

Ответственность за инцидент взяла на себя российская антивоенная группа "Остановите вагоны". Как уточняют разведчики, это как минимум шестой с июня инцидент саботажа против инфраструктуры российских железных дорог.

"Российские военные в основном полагаются на железнодорожный транспорт для переброски войск в Украину, но с сетью протяженностью более 33 тысяч км, в основном пересекающей изолированные районы, система чрезвычайно сложна для защиты от физических угроз", - говорится в отчете.

В британской разведки считают, что удары по ж/д-сообщению России будут продолжаться.

Война в Украине: главные новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге; на востоке продолжаются тяжелые бои из-за регулярных попыток русских прорвать линию обороны в Бахмуте и Соледаре.

По последним данным Генштаба, враг вел обстрелы на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В Луганскую область прибывают новые "мобики" среди завербованных зэков. Впрочем, "пушечного мяса" россиянам заметно не хватает, из-за чего к службе стараются привлекать даже раненых солдат.

В Херсонской области противник в связи с угрозой окружения и истощения запасов боеприпасов и техники убегает на левый берег, минируя берега и удерживая небольшие пути возможного отхода.

Вместе с тем россияне объявили об "эвакуации" в надежде все же удержать левый берег за собой и навсегда переселить большую часть населения.

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