Воздушные силы ВСУ опубликовали кадры работы противовоздушной обороны во время ночной атаки иранских дронов по Одесской области.
"На видео - боевая работа подразделения бригады ночью 19 апреля 2023 года в Одесской области", - говорится в сообщении ВВС ВСУ. В Воздушных силах подчеркнули, что воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" преданно и героически обороняют украинское небо.
Россия атаковала Одесскую область - что известно
В ночь на 19 апреля российские войска атаковали Одесскую область иранскими дронами-камикадзе Shahed-136.
Благодаря удачной работе сил обороны, большинство БПЛА врага уничтожено, но, к сожалению, есть попадание по объекту общественной инфраструктуры. По уточненным данным ВВС, воинами во время повторной атаки РФ было уничтожено 10 из 12 Shahed-136/131.
В результате удара никто не пострадал.
ПВО Украины - последние новости
Накануне Financial Times узнало о дефиците боеприпасов для украинской противовоздушной обороны. По данным издания, пополнение БК к ПВО станет главной темой "Рамштайна"-11.
Как отметило FT, Запад опасается, что без хорошо подготовленной ПВО давно запланированное контрнаступление ВСУ против оккупационных российских войск может потерпеть неудачу.
В то же время сегодня, 19 апреля, стало известно о прибытии в Украину ПВО Patriot и второго ЗРК Iris-T. Такие системы ПВО позволят защититься от ударов российских крылатых ракет и БпЛА.