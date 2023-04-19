Воинами во время повторной атаки РФ было уничтожено 10 из 12 иранских дронов.

Воздушные силы ВСУ опубликовали кадры работы противовоздушной обороны во время ночной атаки иранских дронов по Одесской области.

"На видео - боевая работа подразделения бригады ночью 19 апреля 2023 года в Одесской области", - говорится в сообщении ВВС ВСУ. В Воздушных силах подчеркнули, что воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" преданно и героически обороняют украинское небо.

Россия атаковала Одесскую область - что известно

В ночь на 19 апреля российские войска атаковали Одесскую область иранскими дронами-камикадзе Shahed-136.

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Благодаря удачной работе сил обороны, большинство БПЛА врага уничтожено, но, к сожалению, есть попадание по объекту общественной инфраструктуры. По уточненным данным ВВС, воинами во время повторной атаки РФ было уничтожено 10 из 12 Shahed-136/131.

В результате удара никто не пострадал.

ПВО Украины - последние новости

Накануне Financial Times узнало о дефиците боеприпасов для украинской противовоздушной обороны. По данным издания, пополнение БК к ПВО станет главной темой "Рамштайна"-11.

Как отметило FT, Запад опасается, что без хорошо подготовленной ПВО давно запланированное контрнаступление ВСУ против оккупационных российских войск может потерпеть неудачу.

В то же время сегодня, 19 апреля, стало известно о прибытии в Украину ПВО Patriot и второго ЗРК Iris-T. Такие системы ПВО позволят защититься от ударов российских крылатых ракет и БпЛА.

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