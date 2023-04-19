На месте возник пожар.

В ночь на 19 апреля российские захватнические войска атаковали Одесскую область дронами типа "Shahed-136", попав по инфраструктурному объекту.

Об этом сообщил глава Одесской районной военной администрации Юрий Крук на странице ОВА в социальной сети Facebook. "Ночью враг совершил атаку ударными БПЛА типа Шахид-136 по Одесской области. Благодаря удачной работе наших сил обороны, большинство БПЛА врага уничтожено, но, к сожалению, есть попадание по объекту общественной инфраструктуры", - сообщил он.

По предварительным данным, в результате удара никто не пострадал. Возник пожар, его пытаются локализовать. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

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Как сообщал УНИАН, вечером в офисе президента сообщили, что украинская противовоздушная оборона сбила в небе над Запорожской областью пять БПЛА.

Впоследствии в воздушном командовании "Восток" сообщили, что в целом над Запорожской и Днепропетровской областями уничтожили семь дронов - шесть "Shahed-136/131" и один ОТР "Орлан-10".

Ночью "Суспильне" написало о серии взрывов в Одессе, в Одесской областной военной администрации призвали жителей ничего не снимать и не публиковать в сети.

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