Несколько дней назад Минобороны ФРГ, вероятно, передало второй комплекс из обещанных четырех систем.

Украина, вероятно, получила от Министерства обороны Германии второй из четырех обещанных зенитно-ракетных комплексов Iris-T.

Оружие поставили Киеву несколько дней назад, примерно 16 апреля, сообщает немецкое издание Der Spiegel. Там уточнили, что Украина получила в этот день от Германии 1 систему Iris-T и 16 управляемых ракет.

Отметим, что Генштаб и Минобороны Украины пока что не подтвердили передачу оружия.

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В июне 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц впервые анонсировал, что Германия собирается поставить Украине немецкие системы ПВО Iris-T. Тогда речь шла лишь об одной системе, но уже в августе Шольц заявил, что наша страна получит три дополнительных ЗРК.

Первую систему от оборонного немецкого завода Diehl Defence Украина получила 10 октября прошлого года. Тогда об отправке оружия сообщил Бундестаг.

Украина получила от Германии ПВО Patriot

Напомним, что вечером 18 апреля в Минобороны ФРГ также объявили о передаче Украине ЗРК Patriot - современной американской системы ПВО, которая способна стрелять на расстояние до 150 км и, в зависимости от модификации, сбивать российскую баллистику - ракеты "Искандеры".

Сегодня информацию о том, что системы Patriot уже в Украине подтвердил глава Минобороны Алексей Резников. По его словам, теперь наше небо стало более защищенным от российских атак.

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