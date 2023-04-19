Сейчас в городе и области звучит воздушная тревога.

В ночь на среду, 5 апреля, в Одессе прогремела серия взрывов.

Как сообщает Суспільне.Одеса, первые взрывы горожане услышали после объявления воздушной тревоги, уже впоследствии раздались новые. Воздушную тревогу в городе и области объявили в 01:47, она продолжается и сейчас.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале опубликовал стикер с надписью " Слава ПВО! Они защищают нас", а также призвал украинцев ничего не снимать и не сообщать в сети. "Не мешаем работать Вооруженным Силам Украины", - добавил он.

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Сейчас воздушная тревога звучит еще и в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Последние атаки России: что известно

Как писал УНИАН, вечером оккупанты атаковали Запорожскую и Днепропетровскую области дронами, силам украинской противовоздушной обороны удалось уничтожить семь беспилотников.

Днем российские захватчики обстреляли район центрального рынка в Херсоне, убив человека и нанеся ранения еще девяти. Кроме того, в результате российских атак в Херсонской области без электроснабжения остались жители двух населенных пунктов.

В Генеральном штабе сообщали, что только за минувшие сутки Россия нанесла 4 ракетных и 44 авиационных удара по позициям украинских сил и населенным пунктам.

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