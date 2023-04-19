По данным издания, в настоящее время ВСУ испытывают дефицит данных боеприпасов.

На встрече в формате "Рамштайн" руководство Украины будет призывать своих партнеров к срочному пополнению запасов боеприпасов для украинской противовоздушной обороны.

Как пишет издание Financial Times со ссылкой на собственные источники, это важно по нескольким причинам: нехватка боеприпасов может позволить РФ начать массированные бомбардировки, а также этого требует контрнаступление ВСУ.

Издание отметило, что исчерпание боеприпасов к ПВО, особенно советского производства, фигурировало в слитых секретных материалах Пентагона. А теперь это признали и источники издания.

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Если боеприпасы для ПВО малого радиуса действия действительно закончатся, то последствия будут плохими. "Если российские бомбардировщики с "тупыми" бомбами смогут подлететь, то все выглядит мрачно", - сказал один из источников газеты.

В связи с этим, главной темой предстоящей встречи на базе Рамштайн станет именно ПВО, а не танки, артиллерийские боеприпасы или современные истребители.

По словам еще одного источника издания, как раз недавняя передача Украине истребителей Миг-29 и была продиктована в первую очередь желанием усилить ПВО.

Как отметило издание западные партнеры Украины опасаются, что без хорошо подготовленной ПВО давно запланированное контрнаступление ВСУ против оккупационных российских войск может потерпеть неудачу.

При этом не все европейские руководители смотрят на ситуацию мрачно. "Мы не видим никакой опасности, что Украина потеряет превосходство в воздухе", - сказал один из них. Украина имеет достаточно ПВО, чтобы защитить себя... У всех низкий уровень, у нас был год конфликта, и ни у кого нет неисчерпаемых запасов".

Встреча на базе Рамштайн