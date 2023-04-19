Глава оборонного ведомства подчеркнул, что украинское небо становится более защищенным.

Министр обороны Алексей Резников подтвердил прибытие в Украину систем противовоздушной обороны Patriot.

18 апреля Германия сообщила, что передала долгожданную систему ПВО Киеву. Резников рассказал в Twitter, что еще в августе 2021 года, когда занимал должность вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, он посетил Соединенные Штаты Америки и сказал американским партнерам, что Украина нуждается в зенитно-ракетных комплексах Patriot.

По его словам, свобода и независимость Украины уже тогда находились под угрозой. Тогда он получил ответ о невозможности предоставления таких систем.

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"Но невозможное возможно. Сегодня наше замечательное украинское небо становится более защищенным, потому что системы противовоздушной обороны Patriot прибыли в Украину", - подчеркнул Резников.

Министр обороны отметил, что украинские защитники освоили эти системы настолько быстро, насколько это можно было сделать.

"И наши партнеры сдержали свое слово. Это результат упорной работы, возглавляемой президентом Владимиром Зеленским", - добавил Резников.

Он поблагодарил министров обороны: США Ллойда Остина, Германии Бориса Писториуса и Нидерландов Кайси Оллонгрен, а также американские, немецкие и нидерландские народы.

"Мы одержим победу вместе", - подчеркнул министр.

Также он опубликовал фото Министерства обороны Германии, на котором изображены три системы Patriot:

Как усилит ВСУ наличие ЗРК Patriot

Напомним, что на фоне новостей о том, что Бундестаг наконец передал Киеву зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot вместе с нужными ракетами, представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат прокомментировал, какие возможности это откроет для украинской армии.

По его словам, комплекс может "дотянуться" ракетами на расстояние до 150 км, а это значит, что авиация РФ не сможет больше "кошмарить" возможностью ракетных ударов на украинских границах. Теперь Украина сможет уничтожать вражеские цели на этом расстоянии.

Также Украина могла получить один из последних вариантов систем Patriot. Это позволит уничтожать на расстоянии 40 км российские баллистические ракеты типа Искандер-М, говорит Игнат.

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