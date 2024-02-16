Противник не раз бил баллистикой по уязвимым регионам Украины, подчеркнул эксперт.

Полномасштабная война в Украине против россиян продолжается, и вчера, 15 февраля, во время серьезного ракетного удара противника по нашей земле украинские воины перехватили только одну вражескую баллистическую ракету типа 9М723 для оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" или северокорейскую KN-23 из запущенных шести.

Дело не в том, что нет ракет для противовоздушной обороны, поделился мнением военно-политический обозреватель Александр Коваленко в материале, опубликованном на obozrevatel.com. "...проблемы начинаются с баллистическими ракетами типа 9М723 ОТК "Искандер-М" или KN-23. Из шести ракет была перехвачена только одна... Потому баллистические ракеты могут перехватывать только комплексы ЗРК (зенитно-ракетные комплексы, - Ред.) Patriot и SAMP/T, а они стоят не в каждой области и не в каждом областном центре", - отметил аналитик.

Коваленко добавил, что количество такого вооружения ограничено, и враг неоднократно наносил удары именно по уязвимым областям такой компонентой.

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"Аналогично и с 5B55 ЗРК С-300, которыми преимущественно обстреливают прифронтовые зоны и приграничье. Сейчас главным объектом для такого террора для россиян стал Харьков: время подлета к нему таких ракет - считанные секунды. То есть проблематика 9М723 ОТРК "Искандер-М", KN-23 и 5B55 ЗРК С-300 именно в том, что их не везде физически могут перехватить", - сообщил обозреватель.

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Россияне 15 февраля нанесли по украинской земле мощный ракетный удар, в частности, враг запустил шесть баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области, две зенитные управляемые ракеты С-300 из Белгородской, 12 крылатых ракет Х-555/Х-101/Х-55 из стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, две крылатые ракеты "Калибр" из Новороссийска и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59 из Курской области и пока еще оккупированной части Запорожской области.

Украинским воинам удалось ликвидировать восемь крылатых ракет Х-555/Х-55/Х-101, два "Калибра" и две ракеты Х-59. Стоит отметить, что в целом по состоянию на 16 февраля наши защитники уничтожили уже 1 895 крылатых ракет противника.

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