Одна из таких ракет упала вблизи Запорожья, отметил Рябых.

Российские оккупационные войска пытаются пробить украинскую противовоздушную оборону. Для этого они используют различные ракеты, в том числе и те, что РФ получила от Северной Кореи.

Как сообщил в эфире телеканала "Эспрессо" директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых, есть подтверждение тому, что Россия уже применяла для атак по Украине ракеты производства КНДР. Это происходило как минимум дважды.

"Наше издание получило определенные подтверждения того, что действительно ракеты (северо)корейского производства могли применяться по меньшей мере дважды в Украине. Одна из них упала недалеко от Запорожья, одна была применена на Харьковском направлении. Пока, насколько я понимаю, специалистам трудно точно установить точный тип ракет. Но все свидетельствует о том, что это может быть именно ракеты KN-23", – уточнил Рябых.

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Он отметил, что эта ракета довольно странным образом совпадает и по габаритам, и по параметрам с российским "Искандером". Она была очень быстро освоена оборонной промышленностью КНДР.

"По сути дела, это очень серьезная ракета, и она схожа с параметрами того же "Кинжала". Она может нести боевую часть весом в 500 кг и лететь даже дальше, чем "Искандер". Был зафиксирован полет на 640 километров", – добавил он.

Россия использует северокорейские ракеты для ударов по Украине

В СМИ сообщали, что во время ракетных ударов по Украине на праздники Россия использовала баллистические ракеты KN-23 производства Северной Кореи.

Открытой информации о ракетах KN-23 нет, поэтому сделать даже приблизительные подсчеты относительно того, сколько их в запасах у КНДР, невозможно.

Военный эксперт Александр Мусиенко проанализировал угрозу от получения Россией северокорейских баллистических ракет. По его словам, они могут представлять угрозу для Харькова, Запорожья, Днепра, Киева и других городов.

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