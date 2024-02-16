За сутки уничтожены десятки вражеских артиллерийских систем и боевых бронированных машин.

Потери российской армии на сегодняшний день в живой силе в Украине стремительно рванули вверх и теперь составляют уже более 400 тысяч противников.

За прошедшие сутки уничтожили 1 210 российских захватчиков, и после этого общие потери противника составляют примерно 400 300 человек, сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

Украинские воины ликвидировали еще 39 боевых бронированных машин РФ, 23 танка, 21 артиллерийскую систему, четыре дрона оперативно-тактического уровня, 13 крылатых ракет, 25 единиц автомобильной техники и автоцистерн и четыре единицы спецтехники.

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Российские оккупанты продолжают атаковать украинских воинов на ряде направлений. Генштаб ВСУ 16 февраля сообщил, что за прошедшие сутки на фронте между нашими защитниками и врага произошло 95 боевых столкновений.

Самая горячая ситуация на Авдеевском и Марьинском направлениях. В частности, сейчас продолжаются тяжелые бои за город Авдеевка Донецкой области. Противники продолжают пытаться окружить Авдеевку. Стоит отметить, что украинские воины отлично "дают по зубам" россиянам на нашей территории. Общие потери врага на 15 февраля 2024 года составляли примерно 399 090 оккупантов.

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