Россия ударила "Искандерами" и "Калибрами": Украина сбила только половину целей

В ВСУ дали отчет по количеству уничтоженных целей во время ракетной атаки РФ.

Россия запустила в рамках ракетного удара по Украине 26 боеголовок разных типов. Силы ПВО смогли уничтожить лишь половину – 13 ракет.

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