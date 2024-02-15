Россия запустила в рамках ракетного удара по Украине 26 боеголовок разных типов. Силы ПВО смогли уничтожить лишь половину – 13 ракет.
Россия ударила "Искандерами" и "Калибрами": Украина сбила только половину целей
09:14, 15.02.240 мин. обновляется
В ВСУ дали отчет по количеству уничтоженных целей во время ракетной атаки РФ.
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