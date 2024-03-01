По его словам, с этими ракетами ВСУ будут доставать по Москве.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не хочет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, поскольку с помощью них можно осуществлять удары по Москве.

"Крылатая ракета с дальностью полета 500 километров - это оружие, которое при неправильном использовании может достичь конкретной цели где-то в Москве", - заявил Шольц, которого цитирует издание Tagesschau.

Он добавил, что Великобритания и Франция, которые уже передали Украине ракеты с большой дальностью, "позаботились о том, чтобы знать, что и где приземляется". По словам Шольца, для развертывания в Украине таких ракет будет обязательным участие Германии и "об этом не может быть и речи".

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Канцлер признался, что его раздражает "критика" Берлина из-за отказа предоставлять украинским защитникам Taurus, поскольку Германия поставляет Украине гораздо больше оружия, чем почти все другие страны.

Он отметил, что если Конгресс США не выделит новое финансирование для помощи Украине, то некоторым странам придется приложить больше усилий в этом вопросе.

Предоставление Украине Taurus

Как сообщал УНИАН, немецкие депутаты неоднократно призывали Шольца передать украинской армии Taurus. Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер заявлял, что канцлер не может решиться на это сам и ему нужен "зеленый свет" от США.

Европейский парламент также призвал предоставить Украине все необходимое для победы в войне, которую начала Россия.

Несколько ранее канцлер ФРГ в очередной раз отказался передавать Украине ракеты, сказав, что "немецкие солдаты не могут идти вслед за своими британскими и французскими коллегами в способах управления целями и их сопровождения".

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