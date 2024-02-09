РФ несет миру войну, вместо того, чтобы стать силой мира, сказал он.

Войну в Украине надо переносить на территорию Российской Фередации. Такое мнение высказал депутат Бундестага, эксперт Христианско-демократического союза по обороне и внешней политике Родерих Кизеветтер.

По его словам, в случае проигрыша миллионы украинцев покинут страну, поставив под угрозу сплоченность европейских государств. "Это также покажет, что Запад не в состоянии остановить такого диктатора, как Путин, который в ужасном кровопролитии бездумно жертвует сотнями тысяч своих солдат", - отметил Кизеветтер в интервью DW.

Немецкий депутат подчеркнул, что Россия наконец должна признать право своих соседей на существование, поэтому войну следует перенести на территорию страны-агрессора.

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"Российские военные объекты и штабы нужно уничтожить. Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина смогла поражать не только нефтеперерабатывающие заводы в России, но и Министерства, командные пункты и огневые точки. Российскому народу пора осознать, что у него есть диктатор, который жертвует будущим России, жертвует будущим российской молодежи и этнических меньшинств, что это страна, которая, по сути, несет миру войну, вместо того, чтобы стать силой мира", - подчеркнул он.

Также депутат сказал, что ожидает решения о передаче Украине ракет TAURUS после возвращения канцлера Олафа Шольца из Вашингтона.

"Я ожидаю, что он всколыхнет Сенат и Палату представителей и что он, поскольку он никогда не принимает решения сам, наконец получит зеленый свет на поставку крылатых ракет TAURUS. Я жду, что Шольц вернется и скажет, что американцы дали согласие на поставку TAURUS, поскольку я сам на это никак не решался", - добавил Кизеветтер.

Помощь Украине от Германии: последние новости

Как известно, канцлер ФРГ Олаф Шольц в последнее время неоднократно заявлял, что Украине оказывают недостаточно помощи. Еврокомиссар Тьерри Бретон уже обвинил Германию в "одинокой" помощи украинцам.

8 и 9 февраля он находился с визитом в Соединенных Штатах Америки. СМИ сообщали, что вопрос поддержки Украины должен был быть одним из главных в его разговоре с президентом Джо Байденом.

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