В частности, речь идет о дальнобойных ракетах, передовых системах ПВО и боеприпасах.

Европейский парламент призывает предоставить Украине все необходимое для победы в войне, которую начала Россия. Как сказано на сайте Европарламента, "за" соответствующую резолюцию проголосовал 451 евродепутат, "против" выступили 46 и "воздержались" – 49.

В Европарламенте подтвердили необходимость предоставлять Украине все необходимое для восстановления полного контроля над ее международно признанной территорией. Отмечается, что для победы, не должно быть "самовольно установленных ограничений на военную поддержку для Украины". Речь идет о необходимости предоставления боеприпасов, ракет и систем противовоздушной обороны.

В резолюции перечисляются средства, необходимые для Украины. Так, речь идет о важности предоставления Украине передовых систем ПВО, таких дальнобойных ракет как Taurus, Storm Shadow и SCALP, различных типов артиллерии (особенно калибра 155-мм), дронов и оружия для противодействия беспилотникам.

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Депутаты отметили, что до сих пор существуют огромные различия в уровнях предоставления военной поддержки от стран-членов ЕС и призывают сделать необходимые инвестирования в европейский оборонно-промышленный комплекс. В частности, это имеет первоочередное значение для удовлетворения потребностей Украины и восстановления исчерпанных запасов в ЕС.

При этом подчеркивается, что страны-члены ЕС и НАТО должны военно поддерживать Украину на уровне не менее, чем 0,25% от их ВВП ежегодно.

Депутаты также подвели итоги двух лет полномасштабного вторжения России в Украину. В частности, подчеркивая, как война фундаментально изменила геополитическую ситуацию в Европе и за ее пределами, евродепутаты отметили, что главная цель для Украины – это победа в войне. Они предупредили о серьезных последствиях, если этого не произойдет.

Евродепутаты настоятельно призывают страны-члены ЕС немедленно начать диалог с оборонным компаниями для обеспечения роста производства и поставок снарядов, боеприпасов и ракет в Украину. Этим заказам должен быть отдан больший приоритет, чем заказам от других стран.

Также в ЕП призывают Палату представителей США одобрить пакет военной поддержки для Украины без дальнейших задержек.

В резолюции подчеркивается срочность внедрения надежного правового режима, который позволит конфисковать замороженные российские государственные активы, чтобы использовать их для восстановления Украины и выплаты компенсации жертвам войны. Кроме того, сказано, что Россия должна быть обязана выплатить репарации для существенного восстановления Украины.

Помощь ЕС для Украины

Как сообщал УНИАН, 26 февраля в Париже встретились лидеры и высокопоставленные чиновники многих европейских стран и других союзников для обсуждения продолжения обеспечения поддержки Украины в войне с Российской Федерацией.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотя официального консенсуса нет, не надо исключать возможности привлечения западных войск на территорию Украины в будущем.

Также Макрон объявил о создании "коалиции" для предоставления Украине "ракет и бомб средней и большой дальности". Он призвал европейские страны "производить больше" боеприпасов для Украины.

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