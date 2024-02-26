Канцлер ФРГ заявил, что Германия не передаст ракеты.

Германия не даст Украине ракеты Taurus - канцлер Олаф Шольц побоялся, что ее имя будут отожествлять с ударами по России и поставил "крест" на поставках заявлением.

Об этом он высказался в понедельник, 26 февраля, журналистам. По мнению канцлера, об этом не может быть речи.

"Об этом не может быть и речи. Мы ни в коем случае не должны быть связаны с целями, которых достигает эта система. Поэтому это не следующий вариант на повестке дня", - сказал он.

Шольц добавил, что по вопросу поставок Taurus всем нужна ясность. "Меня удивляет, что некоторые люди совсем не волнуются, они даже не задумываются над тем, может ли то, что мы делаем, в каком-то смысле привести к участию в войне", - попрекнул чиновник.

Немцы не хотят давать Украине Taurus

На днях немецкие СМИ опубликовали результаты социального опроса института INSA о том, согласны ли немцы передать Украине дальнобойные ракеты Taures.

Оказалось, что количество тех, кто "за", в меньшинстве. Украину в этом плане поддержало лишь 35%, тогда как еще 49% выступили против такой военной поддержки. Вместе с тем 56% немцев сказали, что Германия должны работать лучше, чтобы между РФ и Украиной состоялись переговоры.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что государство вновь обратилось к правительству ФРГ с запросом на Taurus. "Окончательное решение - за Германией", - говорил министр.

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