Его заявление о присутствии французских и британских солдат в Украине назвали безответственным.

Канцлера Германии Олафа Шольца обвинили в вопиющем злоупотреблении разведданными, которое могло поставить под угрозу британских солдат в Украине, а также помочь России.

Как пишет The Telegraph, канцлер подвергся критике со стороны членов парламента после слов о том, что использование ракет Taurus требует помощи немецких солдат на территории Украины. По его словам, именно так поступили Великобритания и Франция с их дальнобойными системами.

Высокопоставленный депутат от ХДС Норберт Роттген назвал заявление канцлера о предполагаемой причастности Франции и Великобритании к использованию крылатых ракет дальнего радиуса действия в Украине "совершенно безответственным".

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Экс-председатель комитета по обороне Палаты общин Тобиас Эллвуд сказал, что Россия обязательно использует это заявление. "Это вопиющее злоупотребление разведданными, намеренно созданное для того, чтобы отвлечь внимание от нежелания Германии вооружить Украину собственной системой ракет дальнего радиуса действия", - сказал он.

В правительстве Великобритании сказали, что разместили на территории Украины "небольшое количество" солдат, некоторые из них участвуют в медицинской подготовке. Министерство обороны заявляет, что использование Storm Shadow и процессы наведения на цель - это дело Вооруженных сил Украины.

Источники издания в оборонном ведомстве говорят, что слова Шольца усилили беспокойство за безопасность дипломатов и другого персонала, находящегося в стране, а также повысило угрозу операций разведки РФ на территории Великобритании.

Шольц отказывается передать Украине Taurus:

Как сообщал УНИАН, ранее канцлер ФРГ в очередной раз отказался передавать Украине ракеты, сказав, что "немецкие солдаты не могут следовать за своими британскими и французскими коллегами в способах управления целями и их сопровождения".

Немецкие депутаты неоднократно призывали Шольца передать украинской армии Taurus. Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер заявлял, что канцлер не может решиться на это сам, поэтому ему нужен "зеленый свет" от Соединенных Штатов Америки.

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