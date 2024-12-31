В 2024 году допущено к эксплуатации более 1300 образцов вооружения и военной техники.

Министерство обороны в этом году допустило к эксплуатации более 1300 образцов вооружения и военной техники и почти 75% из них - отечественного производства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. "Этот показатель свидетельствует о высокой эффективности украинских оборонных предприятий, которые в условиях войны не только обеспечивают потребности фронта, но и демонстрируют конкурентоспособность на международном уровне", - отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

В частности, больше всего новинок среди беспилотных авиационных комплексов (БпАК/БпЛА) - кодифицирован 251 образец. Также речь идет о 169 образцах боеприпасов; 153 образцах средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки (РЭР); 108 образцах инженерных средств; 97 средствах связи; 57 наземных ракетных комплексах.

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Клименков отметил, что этот результат стал возможными благодаря тесному сотрудничеству Министерства обороны с украинскими производителями и международными партнерами.

Парк отечественной военной техники пополнили бронетранспортеры Oncilla-Shturm, предназначенные для выполнения широкого спектра боевых задач.

Броня и конструктивная особенность Oncilla-Shturm обеспечивают защиту экипажа и десанта при обстреле из стрелкового оружия, обломков и наезда на взрывоопасные предметы.

Украинские разработки оружия

К поставке в ВСУ допущен беспилотный авиационный комплекс под названием "Черная вдова". Новый дрон-бомбер украинского производства - это беспилотники тактического уровня действия. Опытный пилот может применять их как днем, так и ночью.

Также отмечалось, что с начала 2024 года специалисты Минобороны кодифицировали и допустили к эксплуатации в Силах обороны Украины девять наземных роботизированных комплексов украинского производства. Они предназначены для выполнения различных задач на поле боя.

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