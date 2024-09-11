Новый дрон-бомбер украинского производства будет использоваться для нужд ВСУ, отметили в украинском оборонном ведомстве.

Продолжается война в Украине против россиян, и к поставке в войска Сил обороны допущен беспилотный авиационный комплекс с названием "Черная вдова".

Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Отмечается, что этот беспилотный авиационный комплекс кодифицирован и допущен к поставке в войска. Новый дрон-бомбер украинского производства будет использоваться для нужд ВСУ. "Это беспилотники тактического уровня действия. Опытный пилот может применять их как днем, так и ночью", - сказано в сообщении.

В Минобороны отмечают, что этот многоразовый квадрокоптер может работать и в качестве ударного FPV. "Сравнительно невысокая цена одного дрона позволяет его использовать и в таком варианте. Выполненный в формате для одноразового использования коптер "Черной вдовы" берет на борт усиленный заряд взрывчатки", - сказано в сообщении.

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Важные новости Украины о войне - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, с начала года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации около 70 образцов боеприпасов для беспилотников. В частности, около 20 новых боеприпасов для беспилотников были кодифицированы и допущены к эксплуатации в июле.

Среди новых образцов есть обломочно-фугасные, кумулятивные, комбинированного действия и многоцелевые боеприпасы. Также они различаются по весу: от нескольких сотен граммов до более нескольких килограммов.

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