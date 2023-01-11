Эти боеприпасы примерно в пять-десять раз более смертоносны, чем стандартные осколочно-фугасные снаряды.

В конце 2022 года Турция начала отправлять в Украину кассетные боеприпасы времен "холодной войны". Об этом со ссылкой на источники сообщает Foreign Policy.

Речь идет о так называемых улучшенных конвенционных боеприпасах двойного назначения. Каждый снаряд при выстреле разлетается на 88 более мелких боеприпасов. Соединенным Штатам запрещено экспортировать DPICM в соответствии с законодательством США из-за высокого уровня брака.

"Это просто показывает, что, несмотря на то, что Турция в некоторых отношениях сближается с Россией, она становится действительно важным сторонником Украины в военном отношении", - цитирует издание источник.

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Как сообщается, на запрос Foreign Policy о подтверждении этой информации ни турецкая, ни украинская сторона ответа пока не предоставили.

По данным издания, DPICM, которыми можно стрелять из стандартных артиллерийских орудий, примерно в пять-десять раз более смертоносны, чем стандартные осколочно-фугасные снаряды. Ссылаясь на износ артиллерийских батарей, Украина также запросила у Швеции так называемые кассетные снаряды BONUS и снаряды малого диаметра, которые могут быть запущены с помощью HIMARS.

Какое оружие еще получит Украина?

Как сообщал УНИАН, ранее канадское правительство анонсировало новую партию военной помощи Украине, в которую войдут системы ПВО. В частности, Канада закупит в США системы ПВО NASAMS и передаст их Украине.

Также стало известно, что США заказали для Украины 14 комплексов Vampire для защиты неба. Переносной комплект Vampire позволит сухопутным войскам Украины выявлять и сбивать вражеские беспилотники, а также защищаться от наземных угроз со стороны противника.

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