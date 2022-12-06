Пока не ясно, будет ли стоимость нефти соответствовать ограничению в 60 долларов за баррель, введенному странами G7 и ЕС.

На фоне вступивших в силу нефтяных санкций против России Пакистан будет покупать российскую нефть со скидкой.

Такое заявление, как сообщает Reuters, сделал министр нефти Пакистана Мусаддик Малик на брифинге в Исламабаде. По словам министра, Россия будет поставлять в Пакистан бензин и дизельное топливо, на которые также будет предоставлена скидка.

Цена, по которой Россия будет поставлять нефть в Пакистан на данный не сообщается, также пока не ясно, будет ли стоимость нефти соответствовать ограничению в 60 долларов за баррель, введенному странами G7 и ЕС.

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Исламабад также ведет переговоры с российскими частными компаниями по импорту сжиженного природного газа (СПГ).

Ситуация с энергоносителями в Пакистане:

Пакистан не может закупать СПГ на международном рынке, поскольку спотовые цены остаются за пределами его ценового диапазона, а поставки по долгосрочным соглашениям остаются недостаточными для удовлетворения растущего спроса.

В связи с истощением местных запасов газа, страна начала нормировать поставки бытовым и коммерческим потребителям. Поставки нефти остаются неудовлетворительными из-за трудностей с оплатой импорта.

Нефть и энергоносители составляют основную часть расходов на весь импорт Пакистана.

Война в Украине и эмбарго на российскую нефть:

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

Комментируя решение об ограничении цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении отметил, что это слабая позиция.

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