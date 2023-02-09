120-мм мина способна разрушать инженерные сооружения и легкобронированную технику.

Предприятие "Укроборонпром" совместно с одной из стран НАТО начали производство 120 мм мин для Сил обороны Украины.

На днях государственный концерн заключил соответствующий контракт с Министерством обороны Украины на поставку этих средств поражения, поэтому, уже вскоре их получат украинские военные, сообщает пресс-служба Минобороны.

В Укроборонпроме отмечают, что 120-мм мины изготавливаются по современным технологиям. Производственные мощности рассредоточены, в частности, их часть расположена в одном из европейских государств.

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Этот боеприпас гарантированно поражает вражескую пехоту в радиусе от 25 м до 60 м, а разлет осколков может достигать 250 м. Кроме этого, 120-мм мина способна разрушать инженерные сооружения и легкобронированную технику.

Всего 120-мм миномет способен поражать цели на расстоянии до 7 -ми километров, а современными боеприпасами - более чем в 8 километров.

120-мм миномет является одним из наиболее распространенных в Украине видов артиллерийского оружия и активно используется в боевых действиях против российских захватчиков.

Новинки "Укроборонпрома"

Ранее в Украине началось серийное производство отечественных боеприпасов. Речь идет об очень дефицитных калибрах, среди них и 152 миллиметра. Снаряды украинского производства изготавливаются по технологиям НАТО, мощности расположены как в Украине, так и в странах-партнерках.

Также порадовала новость о том, что специалисты "Укроборонпрома" разработали "карандаш" для разминирования.

Секретарь СНБО заявлял, что Украина наладила производство снарядов калибра 152 миллиметра и 122 миллиметра в промышленных масштабах.