Сегодня стало известно, что эту должность может занять Борис Писториус. Его предшественница Кристина Ламбрехт уволилась на фоне критики позиции Германии о поставках танков Leopard-2 Киеву.

Возможный новый глава Минобороны Германии Борис Писториус поставит в приоритет вопрос о поставке немецких танков Leopard-2 Украине.

Как отметил вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек, к конкретике в этом вопросе Бундесвер придет после официального назначения нового главы, пишет Reuters.

"Когда будет объявлен министр обороны, это первый вопрос, который должен быть решен конкретно", - сказал он.

Издание пишет, что позиция Германии по поводу поставок танков Украине все еще весьма шаткая: Берлин опасается, что такой жест может вызвать военную эскалацию со стороны России.

В то же время многие представители стран НАТО относятся к подобной причине скептически на фоне очевидных признаков, что Кремль все еще намерен вести войну в Украине.

Дискуссии о поставках Leopard-2 Украине

В Офисе президента Украины говорят, что немецкие танки Leopard-2 могут передать Украине по итогам решений заседания "Рамштайн-8". Однако на данный момент по этому вопросу идут серьезные споры.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию пересмотреть подход к танковому вопросу и разрешить другим государствам поставлять боевые машины Leopard-2 Украине.

Однако спикер правительства Германии Кристиане Хофман сообщила 14 января, что ФРГ еще не получала официального запроса на отправку танков Украине.

Тем временем Польша готова поставить "роту" танков немецкого производства, но все еще ждет одобрения со стороны Германии.

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