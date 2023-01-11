Речь идет о немецких танках, которые без одобрения Германии не могут быть переданы Украине другими государствами.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию пересмотреть подход к танковому вопросу и разрешить другим государствам поставлять боевые машины Leopard 2 Украине.

Чиновник в интервью Tagesschau заявил, что если Берлин не может взять на себя лично такую инициативу, то мог бы дать "зеленый свет" для поставок своей техники другим государствам.

"И мы понимаем: если вы, как правительство, не можете сами принять это последнее важное решение, то по крайней мере дайте зеленый свет странам, у которых есть ваши танки и которые готовы предоставить нам эти танки. Но для этого им нужно ваше разрешение", - сказал он.

Главный дипломат Украины напомнил, что Германия – одно из немногих государств, которое действительно может повлиять на поставки танков нашему государству. На данный момент именно этот вопрос является финальной точкой в дискуссиях по поводу передачи немецкого оружия.

Кулеба говорит, что со своей стороны правительство Германии может потребовать письменный запрос для рассмотрения подобной инициативы, тогда как для Украины сейчас важно, не медля, принять решение. В то же время Киев понимает, что в реальном мире, прежде чем делать подобные запросы, страны проводят свои исследования на этот счет. В этом вопросе Украина, в первую очередь, хотела бы от Германии честного подхода.

"Мы хотим честного подхода к танковому вопросу, без промедлений. Как мы узнали за последние десять месяцев, это произойдет в любом случае - это лишь вопрос времени. Зачем мучить себя, нас и всех, а не просто, не медля, принять решение, каким можно гордиться?"- задал риторический вопрос министр.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников на ближайшем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-8") сообщит о вооружении, в котором нуждается Украина.

Как сообщал УНИАН, ближайшее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн") состоится 20 января.

Тем временем советник Офиса президента Украины Алексей Арестович уверен, что немецкие танки Leopard 2 передадут Украине по итогам решений заседания "Рамштайн-8".

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