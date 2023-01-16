Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ожидает, что Германия вскоре даст согласие на отправку боевых танков Leopard в Украину.
Как пишет издание Bloomberg, Польша намерена поставить "роту" танков Leopard 2 немецкого производства в рамках скоординированных усилий союзников. Любое решение потребует одобрения Берлина, которого польское правительство настойчиво требует из-за медлительности в поддержке Украины тяжелым вооружением.
"Нам нужно согласие Германии. Но я не могу себе представить, что это одобрение не будет дано быстро", - заявил Моравецкий на пресс-конференции в Варшаве перед своим вылетом в Берлин для встреч с тамошними политиками.
Германия собирается принять решение о передаче танков на этой неделе, поскольку европейские союзники оценивают, как помочь правительству в Киеве в случае начала боевых действий весной, по словам двух официальных лиц, знакомых с мнением правительства.
Танки Leopard для Украины: подробности
Польша уже одобрила поставки Leopard 2, о чем дополнительно упомянул Моравецкий. Варшава передаст Киеву роту упомянутой техники.
Финляндия тоже заявила о готовности передать танки Украине, но в составе общей европейской коалиции и в случае одобрения Германии.
Спикер правительства Германии Кристиане Хофман сообщила 14 января, что ФРГ еще не получала официального запроса на отправку танков Украине.