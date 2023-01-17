Возможный новый глава Минобороны Германии не такой, как канцлер, отметили журналисты.

Новый министр обороны Германии уже известен - пост вместо Кристины Ламбрехт займет чиновник из земли Нижняя Саксония.

Ведомство возглавит нынешний глава Министерства внутренних дел земли Нижняя Саксония Борис Писториус, сообщает Der Spiegel, ссылаясь на сведения своих источников. "…министр внутренних дел Нижней Саксонии принимает управление от Кристины Ламбрехт, которая ранее подала заявление об отставке", - узнали журналисты.

По сведениям издания, Писториус не такой, как канцлер Германии Олаф Шольц, а более четкий и агрессивный.

Видео дня

"Благодаря своей прямой речи Писториус считался одним из самых популярных министров Нижней Саксонии", - говорится в материале.

Шольц планирует предложить Писториусу стать новым министром обороны Германии, пишет Вloomberg. "Ожидается, что Шольц выдвинет кандидатуру Писториуса… во вторник (17 января - Ред.)", - выяснило агентство.

Напомним, 16 января стало известно, что Кристина Ламбрехт официально подала заявление об отставке с поста главы Минобороны Германии. В Bloomberg связывают это решение с давлением на фоне несогласия властей Германии отправить в Украину боевые танки Leopard 2.

Западные СМИ узнали, что фаворитом на пост министра обороны называют действующую уполномоченную федерального правительства по делам вооруженных сил Еву Хегль.

Кто такой Борис Писториус - что о нем известно

Борис Писториус родился в 1960 году. С 2006 по 2013 год был мэром города Оснабрюк. С 2013-го занимает пост главы МВД Нижней Саксонии. С 2017 года являлся членом государственного парламента в Ганновере.

До недавнего времени он был в отношениях с экс-женой бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера - немецкой журналисткой и писательницей Дорис Шредер-Кепф.

Вас также могут заинтересовать новости: