Также Германия готовится предоставить нашему государству еще 5330 снарядов калибра 155 мм и ракеты к ЗРК Iris-T SLM.

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли снаряды для реактивных систем залпового огня MARS II и боеприпасы калибра 155 мм.

Как сообщается на сайте Федерального правительства Германии, украинская армия получила 5 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, а также 155-миллиметровые высокоточные управляемые боеприпасы, количество которых не указано.

Помимо этого, новый пакет помощи включает 500 пистолетов SFP9; два автопогрузчика; боеприпасы для MARS II (количество не указано); четыре мобильные антенно-мачтовые системы; два ангарных тента; 25 генераторов.

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Также Германия готовится предоставить нашему государству еще 5330 снарядов калибра 155 мм и ракеты к ЗРК Iris-T SLM.

Оружие для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил постоянную поддержку Украины поставками оружия. Во время выступления в Бундестаге в начале марта он заявил, что в ближайшие недели Украина получит зенитные самоходные установки Gepard и систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Напомним, в ноябре 2022 года сообщалось, что Германия поставила Украине 30 зенитных установок Gepard. А в феврале этого года стало известно, что Германия передает Украине еще две зенитные установки Gepard и 6 тысяч зенитных боеприпасов к этим установкам.

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