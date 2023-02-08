Украина получит еще 5 автомобилей для пограничников.

Германия передает Украине еще две зенитные установки Gepard и 6 тысяч зенитных боеприпасов к этим установкам.

Как сообщается на сайте Федерального правительства Германии, теперь всего на вооружении ВСУ будут 32 такие установки.

Еще Украина получит 5 автомобилей для пограничников (всего поступит от Германии 120 таких транспортных средств) и 6 специальных грузовиков (всего будет 8).

Видео дня

Кроме того, Украине будет передано 29 генераторов электрического тока (всего будет 245) и 6 мобильных антенных систем (всего 16).

Война в Украине: помощь от Германии

Федеральное правительство обновляет перечень предоставленных Украине вооружений еженедельно.

5 января Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который, среди прочего, вошли ракетные системы, беспилотники и защита от дронов.

Недавно воздушные силы ВСУ показали САУ Gepard в работе. Военнослужащие опубликовали видео "приземления" российской ракеты.

В начале января SPIEGEL писал, что сейчас Германия ведет переговоры о передачи Украине дополнительных Gepard.

Вас также могут заинтересовать новости: