Германия передает Украине еще две зенитные установки Gepard и 6 тысяч зенитных боеприпасов к этим установкам.
Как сообщается на сайте Федерального правительства Германии, теперь всего на вооружении ВСУ будут 32 такие установки.
Еще Украина получит 5 автомобилей для пограничников (всего поступит от Германии 120 таких транспортных средств) и 6 специальных грузовиков (всего будет 8).
Кроме того, Украине будет передано 29 генераторов электрического тока (всего будет 245) и 6 мобильных антенных систем (всего 16).
Война в Украине: помощь от Германии
Федеральное правительство обновляет перечень предоставленных Украине вооружений еженедельно.
5 января Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который, среди прочего, вошли ракетные системы, беспилотники и защита от дронов.
Недавно воздушные силы ВСУ показали САУ Gepard в работе. Военнослужащие опубликовали видео "приземления" российской ракеты.
В начале января SPIEGEL писал, что сейчас Германия ведет переговоры о передачи Украине дополнительных Gepard.