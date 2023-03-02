Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил постоянную поддержку Украины поставками оружия. В ближайшее время наша страна получит военное "усиление" от ФРГ.
Во время выступления в Бундестаге он заявил, что в ближайшие недели Украина получит зенитные самоходные установки Gepard и систему противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом сообщает издание Spiegel.
Шольц также обратился к критикам поставок вооружения. "Уверяю вас, что правительство, которым я руковожу, никогда не принимает решения о поставках оружия легкомысленно", — сказал он.
Gepard и IRIS-T для Украины
В ноябре 2022 года сообщалось, что Германия поставила Украине 30 зенитных установок Gepard. Это вооружение стало эффективным оружием против иранских дронов-камикадзе. В том же месяце Олаф Шольц пообещал передать нашей стране дополнительные установки Gepard.
САУ Gepard - характеристики
- Масса: 47,5 тонн
- Мощность двигателя: 819 л.с.
- Максимальная скорость: 65 км/ч
- Экипаж: 3 человека
- Вооружение: 2х35-мм автоматические пушки.
- Общий темп стрельбы: 1100 выстрелов в минуту
Ранее в Украину прибыли немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T.
IRIS-T – зенитный ракетный комплекс (ЗРК) среднего радиуса действия, разработанный немецкой компанией Diehl Defence в 2014 году и предназначен для уничтожения крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и БПЛА.
Характеристики ЗРК IRIS-T SLM
- Обнаружение целей на дальности до 250 км
- Уничтожение целей на расстоянии до 40 км
- Уничтожения целей на высоте до 20 км