Он также обратился к критикам поставок вооружения Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил постоянную поддержку Украины поставками оружия. В ближайшее время наша страна получит военное "усиление" от ФРГ.

Во время выступления в Бундестаге он заявил, что в ближайшие недели Украина получит зенитные самоходные установки Gepard и систему противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом сообщает издание Spiegel.

Шольц также обратился к критикам поставок вооружения. "Уверяю вас, что правительство, которым я руковожу, никогда не принимает решения о поставках оружия легкомысленно", — сказал он.

Видео дня

Gepard и IRIS-T для Украины

В ноябре 2022 года сообщалось, что Германия поставила Украине 30 зенитных установок Gepard. Это вооружение стало эффективным оружием против иранских дронов-камикадзе. В том же месяце Олаф Шольц пообещал передать нашей стране дополнительные установки Gepard.

САУ Gepard - характеристики

Масса: 47,5 тонн

Мощность двигателя: 819 л.с.

Максимальная скорость: 65 км/ч

Экипаж: 3 человека

Вооружение: 2х35-мм автоматические пушки.

Общий темп стрельбы: 1100 выстрелов в минуту

Ранее в Украину прибыли немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T.

IRIS-T – зенитный ракетный комплекс (ЗРК) среднего радиуса действия, разработанный немецкой компанией Diehl Defence в 2014 году и предназначен для уничтожения крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и БПЛА.

Характеристики ЗРК IRIS-T SLM

Обнаружение целей на дальности до 250 км

Уничтожение целей на расстоянии до 40 км

Уничтожения целей на высоте до 20 км

Вас также могут заинтересовать новости: