Министр обороны Украины поблагодарил Германию за РСЗО.

В Украину из Германии прибыли реактивные системы залпового огня MARS II.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытие РСЗО в Украину в Twitter и поблагодарил за них власти Германии.

"...Наши артиллеристы салютуют нашим немецким партнерам!", - отметил украинский чиновник.

Напомним, российские войска без объявления войны вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Захватчики обстреливали и военные, и гражданские объекты. Только в одном Мариуполе Донецкой области погибли более 20 тысяч человек.

Ряд западных стран, в том числе Германия, решили помочь Украине вооружением. В конце июля министр обороны Германии Кристин Ламбрехт сообщила, что ее страна поставила украинской стороне РСЗО Mars II и самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000.