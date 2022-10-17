Запад не видит признаков того, что РФ что-то делает со своими ядерными силами. Как происходит контроль, в эфире проекта FreeДом объяснил военный эксперт Олег Жданов.
"В рамках договора о нераспространению ядерного оружия проводилась верификация. Все ядерные арсеналы собраны в определенных местах хранения. На сегодняшня есть информация, что в Российской Федерации таких мест хранения около 12. Соответственно, Запад знает, потому что проводилась взаимная верификация", - отметил он.
Например, в Крыму они начали восстанавливать старое хранилище и строить новое - сразу же об этом все узнали. Наблюдение ведет как агентурная разведка, так и спутники.
"Хотя старостроительство велось под строжайшим грифом секретности", - подчеркнул Жданов.
Кроме того, ядерный заряд имеет радиоактивный фон, поэтому спрятать его практически невозможно. Любое перемещение транспортных средств, способных перевезти ядерный заряд, будет замечено западными разведками.
Ядерный шантаж РФ: применит ли Путин оружие массового поражения
Президент Российской Федерации Владимир Путин не раз угрожал Украине и миру применением ядерного оружия.
В частности, в своем экстренном выступлении 21 сентября, посвященном объявлению частичной мобилизации в РФ, Путин сделал циничное заявление: "Всем, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".
Не прекращают "сыпать" угрозами и российские пропагандисты. К примеру, в одном из своих таких спичей Владимир Соловьев пригрозил ядерной войной всему миру.
Вместе с тем украинские военные эксперты считают, что подобные выпады со стороны РФ – не более чем ядерный шантаж, направленный на то, чтобы усадить Украину за стол переговоров и заставить ее согласиться на условия Кремля.