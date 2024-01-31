По словам Сергея Згурца, по сравнению с HIMARS эта система является более мощной и более точной.

Новые управляемые боеприпасы GLSDB имеют многофункциональное назначение. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По его словам, GLSDB - это высокоточный боеприпас, который получат ВСУ для использования со стандартных пусковых установок HIMARS или MLRS.

"Это новая управляемая дальнобойная ракета, которая сочетает в себе управляемую авиационную бомбу с крылышками и стартовый двигатель от имеющихся старых систем. Эта система имеет дальность 150 км, и теперь у нас в арсенале будет две дальнобойные системы. По сравнению с HIMARS она является более мощной и более точной. Имеет вес боевой части 90 кг, что в 4 раза больше, чем боеприпасы GMLRS, которые мы сейчас используем", - отметил эксперт.

Он уточнил, что ракета GLSDB является фактически неуязвимой, так как имеет защиту от систем вражеского РЭБ.

"Она летит, как управляемая крылатая ракета по сложной траектории, и сбить ее очень сложно. Главной интригой остается вопрос количества переданных боеприпасов. Эти новые управляемые боеприпасы имеют мощную боевую часть, и могут использоваться для уничтожения бункеров, для уничтожения РЛС, ЗРК. Учитывая точность, они имеют многофункциональное назначение. Цели для них однозначно найдутся", - подчеркнул Згурец.

Как известно, в Пентагоне подтвердили передачу Украине бомб GLSDB от компании Boeing.

Военная помощь Украине - последние новости

Европейские лидеры откровенно обратились к коллегам по ЕС относительно вооружения Украины. Главы правительств Германии, Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов считают, что Евросоюзу необходимы коллективные усилия, чтобы вооружить Украину в долгосрочной перспективе, поскольку ВСУ "продолжают отражать полномасштабное вторжение президента РФ Владимира Путина".

Ранее верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель выступил с жестким заявлением к странам ЕС. В частности, он отметил, что вопрос безопасности вышел на первый план после начала российского вторжения в Украину.

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