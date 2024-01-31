По словам верховного представителя Евросоюза, вопрос безопасности вышел на первый план после начала российского вторжения в Украину.

Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике Жозеп Боррель призвал страны-члены ЕС исправить "годы пренебрежения и недофинансирования" военной мобильности в Европе. Об этом информирует Europa press.

По словам дипломата, сейчас диалог должен касаться того, как компенсировать десятилетия недостаточного финансирования в вопросе, который вышел на первый план после начала российского вторжения в Украину.

"Сегодня европейцы поняли, что живут в очень конфронтационном и опасном мире. И чтобы начать с прозаических вещей, мы должны применить это к военной мобильности, где годы пренебрежения и нехватки финансирования были бы исправлены", - сказал Боррель.

Он также отметил необходимость расширения учений по военной мобильности. В этом смысле он сосредоточился на нехватке средств, предназначенных для обеспечения возможностей, структур и процедур в Европе для быстрого перемещения войск и тяжелой техники к внешним границам ЕС и пересечения внутренних границ между государствами-членами.

"Когда это обязанность, а вы ее не выполняете, это означает, что вы должны действовать быстрее и лучше. Надо улучшать инфраструктуру, ускорять технологии и интенсифицировать сотрудничество", - заявил Боррель.

Он также подчеркнул, что европейские планы в этом вопросе не могут оставаться только на бумаге.

Помощь ЕС Украине - последние новости

Недавно верховный представитель Европейского Союза по внешней политике Жозеп Боррель сделал обнадеживающее заявление о помощи Украине. По его словам, украинцам не стоит волноваться из-за ослабления поддержки ЕС, несмотря на смещение фокуса на конфликт на Ближнем Востоке, Украина стоит первым пунктом в повестке дня.

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