Письмо подписали главы правительств Германии, Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов.

Европейский Союз должен осуществить реальные действия в отношении вооружения Украины, ЕС до сих пор не выполнил обязательства по предоставлению Киеву 1 миллиона снарядов, и "наши усилия не должны угаснуть". Об этом заявили канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министры Дании Метте Фредериксен, Чехии Петр Фиала, Эстонии Кая Каллас и Нидерландов Марк Рютте в письме, которое пукбликует Financial Times.

Лидеры стран отмечают: Европе нужны коллективные усилия, чтобы вооружить Украину в долгосрочной перспективе, поскольку ВСУ "продолжают отражать полномасштабное вторжение президента России Владимира Путина".

"ЕС и его страны-члены должны возобновить свои усилия и усилить свою военную поддержку, и это должно продолжать быть коллективными усилиями", - отмечают политики.

Они призвали друзей и партнеров Украины снова взять на себя обязательства по устойчивой долгосрочной военной поддержке Украины как общей европейской ответственности.

"Только тогда Украина сможет успешно защититься от российской агрессии", - говорится в письме.

Как известно, в четверг, 1 февраля, лидеры стран-членов ЕС соберутся на важный саммит в Брюсселе, где они, как ожидается, подтвердят поддержку Украины и обсудят пакет помощи Киеву на 50 миллиардов евро.

Помощь ЕС Украине - последние новости

Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике Жозеп Боррель выступил с жестким заявлением к странам ЕС. По его словам, вопрос безопасности вышел на первый план после начала российского вторжения в Украину.

Ранее Боррель сделал обнадеживающее заявление о помощи Украине. Он отметил, что украинцам не стоит волноваться из-за ослабления поддержки Евросоюза - несмотря на смещение фокуса на конфликт на Ближнем Востоке, Украина стоит первым пунктом в повестке дня.

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