По словам Алексея Гетьмана, Украина имеет гораздо меньше артиллерийских снарядов, чем получает РФ.

Артиллерия на войне в Украине, как и в других конфликтах, была "богом войны", однако сейчас дроны выровнялись по возможности поражения объектов. Об этом рассказал военный аналитик Алексей Гетьман в эфире "Украинского радио".

"Чешская инициатива - это миллион снарядов. Она растянулась почти на год, поэтому это небольшое количество выстрелов - до 3 тысяч в сутки. Это не очень много в артиллерийской войне, как наша. Но здесь важно то, что сказал Сырский: еще пару лет назад дроны - на оптоволокне или нет - составляли небольшой процент того, чем мы могли поразить, кроме артиллерии. Артиллерия, как и в прошлых войнах, была "богом войны". Сейчас дроны выровнялись по возможности поражения объектов. Это очень неплохо", - подчеркнул эксперт.

По его словам, Европа была не готова к такой интенсивной войне, если говорить о количестве артиллерийских снарядов.

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"Была концепция небольшой, но очень хорошо вооруженной армии, которая сможет противодействовать любому агрессору, и война должна закончиться быстро. Сейчас они поняли, что при такой интенсивности, которая есть на российско-украинской войне, надо менять подход к организации собственной обороны и они к этому понемногу подходят. Чтобы сравнить: Северная Корея только за один раз передала чуть меньше 900 тысяч снарядов для РФ, а инициатива с миллионом снарядов от чешской инициативы реализуется год", - подчеркнул Гетьман.

Война в Украине - последние новости

Ранее спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что РФ запустила по Украине 10 "Калибров" в ночь на 6 апреля. По его словам, ночной обстрел подтверждает предварительные выводы - россияне применяют "Калибры" во время массированных атак, поскольку враг привлекал и другие типы оружия во время воздушного нападения.

В то же время авиационный эксперт Константин Криволап ответил, может ли Россия нарастить производство всех видов оружия. Он отметил, что россияне этого бы очень хотели, однако пока у них нет такого ресурса.

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