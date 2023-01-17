Уничтожать такой тип ракет может, в частности, Patriot последней модификации.

Сейчас в Украине нет противоракетного вооружения, способного эффективно уничтожать российские баллистические ракеты Х-22, одна из которых 14 января попала в многоэтажку Днепра.

Как сообщил в эфире национального телемарафона генерал Игорь Романенко, "с очень малой вероятностью" такие ракеты уничтожают комплексы С-300, но они не изготовлены для таких целей.

"В перспективе это может быть Patriot PAC-3 (это последняя модификация), а также франко-итальянский комплекс FSAF SAMP/T, который задекларирован как средство ЗРК по уничтожению баллистических ракет на театре военных действий, но это не значит, что он будет очень эффективен", - отметил Романенко.

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Современные российские баллистические ракеты не только летят по баллистической территории и являются гиперзвуковыми, они еще и маневрируют, добавил генерал. "И это самая большая проблема для ЗРК, которые должны своевременно их обнаружить, сопровождать с минимальными ошибками и наводить свои антиракеты", - ответил он.

"Такие цели способны уничтожать только современные ЗРК. У нас такого пока еще нет. То есть, нет основ противоракетной обороны, и мы вынуждены ее строить в ходе войны", - отметил Романенко.

Х-22 попала в многоэтажку Днепра

14 января россияне выпустили по Украине 38 ракет различного типа, в том числе баллистические Х-22, одна из которых попала в жилой дом в Днепре, где проживало до 1,1 тысячи человек.

Позже в Воздушных силах признались, что ПВО не могут уничтожать такие цели из-за недостаточного количества соответствующих средств.

Вопрос о передаче FSAF SAMP/T - установки, которая теоретически сможет прикрыть небо от Х-22, поставили на Западе накануне воздушной атаки врага. Однако дальше дискуссий и сообщений в СМИ пока дело не двигалось.

Также известно о передаче Украине нескольких батарей Patriot, одну из которых передаст Берлин. После очередного массированного обстрела РФ в США пообещали передать Украине больше средств противовоздушной обороны.

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