По словам спикера, уже несколько раз появлялись подобные сообщения и каждый раз они были ошибочными.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг заявление о том, что украинская ПВО сбила вражескую ракету Х-22 в Днепре. У ВСУ нет средств для сбития этого типа ракет.

В комментарии к сообщению командования Воздушных сил в Facebook Игнат объяснил, что ранее уже было несколько подобных публикаций.

"Объясню, чтобы было понятно. Было несколько таких публикаций. Скажем, нашли в поле бойцы обломки Х-22 (а иногда это даже не Х-22, а обломки другой ракеты), докладывают наверх: мы сбили Х-22! Все хотят наперегонки сообщить об этом первыми на своих ресурсах. Не проверяя, не согласовывая и так далее... главное - первыми", - отметил он.

Видео дня

По словам спикера, из-за такой "оперативности" было несколько сообщений о "сбитых" Х-22, и даже "сбитых" вражеских С-300.

"Я уже минимум полгода об этом говорю: что мы можем сбивать, а что нет... Информация подаваемая на официальных ресурсах в целом достоверна, но несколько публикаций со "сбитыми" Х-22 есть, и это факт", - сказал Игнат.

Трагедия в Днепре

14 января Россия снова атаковала гражданскую инфраструктуру. Оккупанты за несколько часов выпустили по городам Украины 38 ракет, но одна из них попала в многоэтажку в Днепре.

В результате один из подъездов дома был полностью уничтожен. На момент трагедии дома могли находиться до 200 человек, среди которых 50 - дети. Отмечается, что россияне ударили по жилому дому ракетой Х-22. По последним данным, жертвами обстрела стали 22 человека.

Вместе с тем россияне хохочут над трагедией, призывая к еще большей крови среди украинских гражданских.

Скандал разгорелся, когда вчера советник Офиса президента Алексей Арестович предположил, ракета могла упасть на дом, после сбития сбитая украинским ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: