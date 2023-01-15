Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг заявление о том, что украинская ПВО сбила вражескую ракету Х-22 в Днепре. У ВСУ нет средств для сбития этого типа ракет.
В комментарии к сообщению командования Воздушных сил в Facebook Игнат объяснил, что ранее уже было несколько подобных публикаций.
"Объясню, чтобы было понятно. Было несколько таких публикаций. Скажем, нашли в поле бойцы обломки Х-22 (а иногда это даже не Х-22, а обломки другой ракеты), докладывают наверх: мы сбили Х-22! Все хотят наперегонки сообщить об этом первыми на своих ресурсах. Не проверяя, не согласовывая и так далее... главное - первыми", - отметил он.
По словам спикера, из-за такой "оперативности" было несколько сообщений о "сбитых" Х-22, и даже "сбитых" вражеских С-300.
"Я уже минимум полгода об этом говорю: что мы можем сбивать, а что нет... Информация подаваемая на официальных ресурсах в целом достоверна, но несколько публикаций со "сбитыми" Х-22 есть, и это факт", - сказал Игнат.
Трагедия в Днепре
14 января Россия снова атаковала гражданскую инфраструктуру. Оккупанты за несколько часов выпустили по городам Украины 38 ракет, но одна из них попала в многоэтажку в Днепре.
В результате один из подъездов дома был полностью уничтожен. На момент трагедии дома могли находиться до 200 человек, среди которых 50 - дети. Отмечается, что россияне ударили по жилому дому ракетой Х-22. По последним данным, жертвами обстрела стали 22 человека.
Вместе с тем россияне хохочут над трагедией, призывая к еще большей крови среди украинских гражданских.
Скандал разгорелся, когда вчера советник Офиса президента Алексей Арестович предположил, ракета могла упасть на дом, после сбития сбитая украинским ПВО.