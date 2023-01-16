Российские оккупанты попали в жилой дом в Днепре ракетой Х-22.

Мэр Днепра Борис Филатов озвучил предположение, куда на самом деле хотела попасть Россия ракетой Х-22, которая "прилетела" в жилой 9-этажный дом. В эфире "Радио NV" он сказал, что оккупанты могли целиться в Приднепровскую ТЭС.

"Через Днепр расположена наша Приднепровская теплостанция. В качестве версии можно считать, что они должны были попасть в нашу Приднепровскую теплостанцию. Но вы же понимаете, что такое Х-22: это убийца авианосцев, ракета, которая стреляет, как говорят, по площадям", — говорит Филатов.

Он добавил, что российские оккупанты, целясь такими ракетами, могли просто промазать, что и привело к десяткам жертв среди мирных жителей.

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"Эти косорукие скоты промазали, ракета пролетела мимо, она залетела через Днепр и попала в жилой дом", — подчеркнул Филатов.

Россия ударила ракетой Х-22 по дому в Днепре

14 января Россия попала ракетой Х-22 в многоэтажку в Днепре, где проживает более 1,1 тыс. человек. В результате взрыва один из подъездов "сложился".

Известно, что ракету Х-22 спроектировали еще во времена СССР, чтобы уничтожать морские группировки и авианосные группы. В Офисе генпрокурора Украины заявили, что этот тип ракеты может запускать только 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк армии Российской Федерации.

По состоянию на 12:00 16 января в результате удара по 9-этажке в Днепре погибли уже 36 человек многие считаются пропавшими без вести.

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