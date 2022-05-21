США действительно могут передать MIM-104 Patriot, который поможет "закрыть небо"

Соединенные Штаты Америки в рамках нового пакета помощи в размере 40 млрд долларов вполне могут передать Украине мощные зенитные ракетные комплексы MIM-104 Patriot. По крайней мере, именно так считают в The Washington Post.

С одной стороны, потребность именно в зенитных ракетных комплексах такого класса была сформулирована еще задолго до российского вторжения - в 2020 году, с публикацией Визии Воздушных Сил Украины, где была указана потребность в скорейшей замене советского С-300.

MIM-104 Patriot для Украины

Позже тогдашний главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что Украине необходим именно MIM-104 Patriot в новейшей версии, способной перехватывать и баллистические ракеты. В то же время все эти планы разбились в банальную вещь – финансы. Потому что ЗРК такого класса стоит огромных денег.

В частности, в Польше четыре батареи MIM-104 Patriot PAC-3+ обошлись в 4,75 млрд долларов. Румыния выбрала более простую конфигурацию с меньшей противоракетной способностью и для нее семь батарей стоили уже 3,9 млрд долларов. То есть, только одна батарея MIM-104 Patriot может легко стоить от 0,55 до 1,1 млрд долларов. А весь годовой бюджет Минобороны Украины на закупку и модернизацию всего вооружения от патронов до танков тогда составлял 0,8 млрд долларов. То есть вопрос закупки Patriot за свои средства был и остается абсолютно нереалистичным.

В то же время необходимость заменить С-300 безальтернативно из-за банального возраста ЗРК находящихся в строю, потому что самому молодому из них более 30 лет, а за все время независимости не было закуплено ни одного нового зенитного ракетного комплекса. Все существующие силы проходили только ремонт с целью продления сроков эксплуатации.

Сейчас, в условиях войны, вопрос зенитных ракетных комплексов приобрел уже астрономические значения. Ведь запасы ракет для С-300 не бесконечны, а брать их почти неоткуда. Среди стран НАТО он в незначительном количестве только в Греции и Болгарии, а Словакия уже передала свой ЗРК и запас ракет.

То есть ситуация достаточно схожа с артиллерией, когда прямо во время войны ВСУ должны перейти на натовские калибры для предотвращения появления снарядного голода. А на самом деле речь идет не только о замене С-300, но и о замене еще одного ЗРК украинского войска – "Бук".

Возможности MIM-104 Patriot

MIM-104 Patriot от Raytheon – это довольно старая система, которая встала в строй еще в 70-х годах и остается основным ЗРК для США и ряда стран НАТО благодаря постоянным модернизациям. Самая современная версия MIM-104 Patriot PAC-3, которая также имеет дополнительные пакеты модернизации.

Она была принята на вооружение в 2001 году, а ее главной целью стало усиление противоракетных возможностей комплекса, для чего в его состав была введена новая ракета PAC-3 MSE, способная уничтожать баллистические ракеты на расстоянии до 50 км.

Также была проведена масштабная модернизация для интеграции в единую автоматизированную систему управления, нового радара AN/MPQ-65, а также общее ускорение работы всего комплекса благодаря обновлению цифровой и аппаратной части.

Для уничтожения воздушных целей MIM-104 Patriot PAC-3 использует ракету PAC-2, обладающую задекларированной способностью уничтожать самолеты противника на расстоянии до 160 км. Ракета имеет свою радиолокационную головку самонаведения и скорость до 4,1 Маха.

Особенности MIM-104 Patriot

Как и любой другой зенитный ракетный комплекс такого класса MIM-104 Patriot очень непростая система вооружения. И она не работает в отрыве от общей системы противовоздушной обороны. Фактически этот ЗРК является лишь частью противовоздушной обороны, которая для полноценной работы должна получать данные от самолетов типа AWACS и спутников. А главное – работать в единой системе с истребителями, которые для стран НАТО являются главными средствами противовоздушной обороны.

Сложность эксплуатации Patriot хорошо видна на примере штатно-организационной структуры в армии США, в которой этот ЗРК функционирует в составе батальона. Этот батальон включает командный пункт, ремонтную роту и 4-6 батарей. Каждая батарея – шесть пусковых, РЛС, машина связи, полевая электростанция и станция управления огнем. Общий штат батареи 70-90 человек, а батальон Patriot – это 600 бойцов.

То есть, когда речь идет о ЗРК MIM-104 Patriot, нужно представлять не одну пусковую, а более полутысячи бойцов, большинство из которых - узкоспециализированные специалисты-инженеры, а также более полусотни отдельных машин.

Характеристики MIM-104 Patriot по дальности уничтожения целей

Дальность уничтожения аэродинамических целей : 160 км ракетой PAC-2

: 160 км ракетой PAC-2 Дальность уничтожения баллистических целей : 50 км ракетой PAC-3 MSE

: 50 км ракетой PAC-3 MSE Максимальная высота уничтожения целей : 24,2 км

: 24,2 км Скорость ракеты : до 4,1 Маха

: до 4,1 Маха Количество ракет в пусковой : до 4 PAC-2, до 16 PAC-3 MSE

Состав батареи MIM-104 Patriot:

Пункт управления огнем

РЛС AN/MPQ-65

6 пусковых M903 (опционально 4)

машина связи

полевая электростанция

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