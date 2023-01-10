Италия планирует поставить Украине системы ПВО, такие как франко-итальянские SAMP/T.

Италия намерена поставить Украине систему противоракетной обороны, но перед отправкой должна решить технические проблемы.

Об этом заявил министр иностранных дел Антонио Таяни, пишет Reuters. По его словам, Италия работала с французами над решением проблем до развертывания ЗРК SAMP/T.

"Задержки нет… Но требуется время, потому что есть технические проблемы, чтобы оборудование работало, военное командование работает над этим", - сказал глава МИД Италии.

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Военная помощь Украине от Италии

Как сообщал УНИАН, в декабре Сенат Италии одобрил правительственную резолюцию о продлении предоставления военной помощи Украине до конца 2023 года.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони в разговоре с Владимиром Зеленским подтвердила "полную поддержку" Украины своим правительством и заявила, что Рим рассмотрит вопрос предоставления Украине систем ПВО. Вскоре после этого министр обороны Гвидо Кросетто осторожно высказался о том, сможет ли Италия поставить Украине системы ПВО, такие как франко-итальянские SAMP/T.

В начале января советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в разговоре с дипломатическим советником премьера Италии Франческо Тало призвал Рим как можно быстрее передать Киеву дополнительные средства ПВО. Позже стало известно, что Италия готовит шестой пакет оборонной помощи Украине, правительство согласовывает последние детали.

9 января газета La Repubblica сообщила, что решение о поставках Италией нового оружия в Украину было отложено до следующего месяца якобы из-за политической напряженности, финансовых соображений стоимости и нехватки оборудования. Джорджия Мелони, которая является твердым сторонником Украины, якобы столкнулась с сопротивлением в вопросе поставок оружия от ее правых союзников по коалиции Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Оба политика имеют давние связи с Москвой. Но в обеих партиях отрицают наличие каких-либо проблем с указом о помощи Украине.

Еще одна проблема, якобы сдерживающая принятие решения, - опасения по поводу лишения итальянской армии систем ПВО, пишет La Repubblica, поскольку две из пяти ее ракетных батарей уже направлены в Кувейт и Словакию. По данным газеты, власти Италии в конце января примут решение, какие военные средства и в каком количестве будут отправлены на войну в Украину.

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