США будут продолжать предоставлять Украине то, что ей необходимо для самообороны, включая системы противовоздушной обороны.

Белый дом осудил новый массированный обстрел Россией украинских городов, в том числе попадание российской ракеты в жилой дом в Днепре.

"Эти удары - еще один пример жестокой и варварской войны, которую ведет Россия, нанося удары по критически важной инфраструктуре Украины, которая обеспечивает светом и теплом украинское гражданское население", - говорится в письменном заявлении представителя Совета национальной безопасности.

В заявлении также отмечается, что США будут продолжать предоставлять Украине то, что ей необходимо для самообороны, включая системы противовоздушной обороны, "вместе с союзниками и партнерами".

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"И мы продолжим нашу работу по привлечению российских сил к ответственности за их военные преступления и злодеяния. Россия продолжает недооценивают силу и решимость украинского народа, и эти последние попытки его деморализовать в очередной раз потерпят неудачу", - подчеркивают в Белом доме.

Массированный ракетный удар по Украине - обстрел Днепра

14 января Россия выпустила 38 ракет различного типа по украинским городам, целясь, в частности, в энергообъекты. В то же время в Днепре оккупанты попали в многоэтажку, в которой проживало около 1700 человек.

В уничтоженном подъезде могли находиться до 200 человек, среди которых 50 - дети. Известно, что среди пострадавших - 14 детей, самому младшему ребенку три года. Все дети госпитализированы, состояние одной из пострадавших - девятилетней девочки - описывают как тяжелое.

В доме отсутствует свето- и газоснабжение, в результате удара один (по другой информации - два) подъезд полностью разрушен, в других - выбиты стекла. Более 1000 человек нуждаются в жилье.

Спасатели продолжают разбирать завалы и доставать из-под них людей. Мэр Днепра Борис Филатов информировал, что работы, вероятно, продлятся всю ночь.

Вместе с тем россияне хохочут над трагедией, призывая к еще большей крови среди украинских гражданских.

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