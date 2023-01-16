В Воздушных силах ВСУ надеются, что западные партнеры в ближайшее время передадут Украине системы Patriot и SAMP/T, которые способны сбивать ракеты Х-22.

У российских оккупантов на вооружении еще есть сотни крылатых ракет Х-22.

Об этом пресс-секретарь Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил во время онлайн-брифинга. Он напомнил, что эти типы ракет были и на вооружении у Украины, но мы их передавали России, в частности как оплату "долгов за газ".

"Речь идет о сотнях ракет. Ракеты Х-22 были и у нас на вооружении. Мы передавали россиянам "долги за газ", в том числе самолеты Ту-22м3 и те ракеты также с ними. Также их утилизировали, резали на металлолом. Часть отдали, часть порезали. Судьба тех ракет, что они, собственно, "возвращаются" в Украину. Это тоже стало такими мемом на русских пабликах, что "мы вам возвращаем"... Вот это все, что надо знать о кровожадности русских", - сказал Игнат.

Также он добавил, что ракеты Х-22 российские оккупанты применяют против Украины с самого начала войны. Известно, что с 24 февраля 2022 года по территории Украины уже было запущено более 210 ракет этого типа.

Игнат напомнил, что эти ракеты можно сбивать западными современными системами, которые способны поражать баллистические цели.

"Нам нужны такие средства, которые, я надеюсь, нам предоставят наши западные партнеры уже в ближайшее время. Это - Patriot PAC-3, и также, вероятно, есть заявления о передаче Украине в будущем комплексов SAMP/T (Италия и Франция имеют их на вооружении)", - сказал он.

Ракетный удар по дому в Днепре

Как сообщал УНИАН, 14 января российские террористы попали ракетой в многоэтажку в Днепре, где проживало более 1,1 тыс. людей. Взрывом была полностью уничтожена одна из секций дома.

Россияне ударили по жилому дому ракетой Х-22. Ее спроектировали еще в Советском Союзе, чтобы уничтожать морские группировки и авианосные группы. Такую ракету может запускать лишь 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк РФ.

Ракеты запускали с дальних бомбардировщиков Ту-22м3 из района Курской области РФ.

Уже известно о 40 погибших в результате российского ракетного удара по Днепру. Среди них трое детей. По состоянию на 13:00 16 января спасены 39 человек, травмированы 75 человек (из них 14 детей).

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