Это усилит способность Украины защищать свой народ и критическую инфраструктуру.

Государственный департамент США дал разрешение на чрезвычайную продажу Украине военной продукции на сумму $138 миллионов. Речь идет об обеспечении критического ремонта и запасных частей для ракетных систем Hawk.

Как пишет АР, Штаты объявили об этом шаге, заявив, что Украина срочно нуждается в технической поддержке, чтобы поддерживать работу ракетной системы.

"Украине срочно необходимо увеличить свои возможности для защиты от российских ракетных ударов и воздушных возможностей российских сил", - отмечается в меморандуме.

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По мнению американцев, поддержка систем HAWK усилит способность Украины защищать свой народ и критическую инфраструктуру.

Что такое ЗРК HAWK

Этот зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия приняли на вооружение американской армии в 1959 году. Hawk с английского означает "ястреб", но одновременно является и аббревиатурой, которую можно расшифровать как "перехватчик, управляемый на всей траектории полета".

В 1971 ЗРК получила основательную модернизацию, которая включала несколько улучшений для самой ракеты и замену всех радиолокационных систем на новые модели. За следующие двадцать лет Hawk добавили улучшенную радиоэлектронную защиту, а в 1995 году система получила новую боеголовку, которая позволила сбивать тактические ракеты ближнего действия. Во время Холодной войны Hawk был основным зенитным комплексом США и стран НАТО.

ВСУ используют третью модификацию ЗРК HAWK, которую начали разрабатывать в 1983 году, а на вооружение армии США она поступила в 1989-м. Эта версия имеет обновленное компьютерное оборудование и программное обеспечение, новый радар непрерывного волнового наблюдения. Она также способна обнаруживать цели во время одного сканирования и имеет функцию противодействия групповым атакам благодаря одновременному перехвату нескольких целей низкого уровня.

Недостаточное количество ПВО в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский правитель Владимир Путин стремится захватить всю Украину. И недостаточное количество систем ПВО в нашей стране его только подстрекает. Он отметил, что у нас есть хорошее производство дронов, однако "беспилотники не заменяют противовоздушную оборону, ракеты большой дальности и артиллерию".

Недавно в WP резко раскритиковали бездействие Палаты представителей США. В издании отмечают, что Украине нужно больше ракетных батарей ПВО Patriot, истребители F-16, много боеприпасов для противовоздушной обороны, запасы которых заканчиваются и артиллерийские снаряды.

В последнее время от обстрелов больше всего страдает город Харьков.

"Мы ищем возможности дать Харькову больше защиты неба - это задача как для военных, так и для всех дипломатов Украины. Для каждого и каждой, кто отвечает за международную коммуникацию, кто ежедневно должен быть в диалоге с партнерами", - заявил недавно глава государства.

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