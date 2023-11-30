Сигналы от западной коалиции вселяют оптимизм в отношении дополнительных поставок.

Украинские защитники получат дополнительные системы противовоздушной обороны западных образцов, такие как IRIS-Т, Patriot, а также комплексы Hawk.

Как рассказал в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, эта военная помощь станет результатом деятельности созданной коалиции Германии и Франции в рамках Контактной группы "Рамштайн". По словам Игната, сигналы от западной коалиции внушают оптимизм относительно дополнительных поставок средств ПВО, которыми усилят регионы Украины.

"Это дает нам определенный оптимизм в том, что нам все же помогут дополнительными средствами. Это и комплексы IRIS, Patriot, также комплексы Hawk, и все другие дополнительные, которые обещаны и Германией, и Францией, и другими странами", — отметил спикер.

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Он отмечает, что Украине нужно больше западной техники. Это оружие будет очень полезно против российских беспилотников Shahed, поскольку атаки именно этими средствами усиливаются. Игнат также напомнил о встрече президента Владимира Зеленского с воздушным командованием "Юг", на которой обсудили усиление зоны ответственности дополнительными средствами противовоздушной обороны.

Война в Украине - усиление ПВО

Недавно Зеленский назвал пять причин важности усиления украинской системы противовоздушной обороны. Он добавил, что с 2022 года Украина освободила более половины оккупированной Россией земли.

22 ноября стало известно, что партнеры Украины создали новую коалицию, которая направлена на усиление противовоздушной обороны.

На территории Украины на сегодня работают различные комплексы противовоздушной обороны западного образца, в частности NASAMS, IRIS-T, Patriot. Игнат считает, что лучшей является немецкая IRIS-T.

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