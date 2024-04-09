Говоря о потребности в вооружении, Зеленский отметил, что прежде всего Украине нужна противовоздушная оборона.

Российский диктатор Владимир Путин стремится захватить всю Украину. И недостаточное количество систем ПВО в нашей стране его только подстрекает. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Путин понимает только силу. Он ведет себя как животное: если не сможешь защититься, он уничтожит еще больше. Его желание – завладеть целой Украиной", – сказал он в интервью BILD.

Недавно Зеленский признал, что без поддержки со стороны США Украине будет трудно не только победить, но даже устоять. В интервью BILD он объяснил, что это будет означать.

Видео дня

"Он (Путин) все уничтожит. Он убьет очень много людей. Большинство людей не убегут, поэтому он убьет многих из них. Как это будет выглядеть? Будет много крови. Будет много жертв, много потерь. Мы говорим о сотнях тысяч", – сказал президент.

Говоря о потребности в вооружении, Зеленский отметил, что прежде всего Украине нужна противовоздушная оборона. Он добавил, что у нас есть хорошее производство дронов, однако "беспилотники не заменяют противовоздушную оборону, ракеты большой дальности и артиллерию".

Другие заявления Зеленского о войне

В интервью BILD президент Зеленский рассказал, что Украина разработала план нового контрнаступления. Он подчеркнул, что для достижения этой цели украинским военным нужно оружие, в том числе из США.

Он также заявил, что без поддержки Конгресса США в вопросе оказания помощи Киеву Украине будет трудно не только победить российскую агрессию, но и вообще выстоять в этом противостоянии. По его словам, сейчас крайне важно "совместно делать очень конкретные вещи".

Вас также могут заинтересовать новости: