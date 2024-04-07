Он отметил, что международные партнеры Украины видят недостаток систем ПВО.

Украинские власти ищут возможность дать Харькову больше защиты от постоянных российских ударов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения. Он отметил, что "ситуация в городе очень жесткая, постоянный российский террор, теперь еще и фактически ежедневно - авиабомбами". В связи с этим он призвал западных партнеров передать Украине средства ПВО.

"Мы ищем возможности дать Харькову больше защиты неба - это задача как для военных, так и для всех дипломатов Украины. Для каждого и каждой, кто отвечает за международную коммуникацию, кто ежедневно должен быть в диалоге с партнерами", - сказал глава государства.

Видео дня

Он отметил, что для всех международных партнеров очевидна нехватка в Украине средств ПВО. "Мир наконец должен услышать эту боль, которую российские террористы наносят Харькову, наносят Купянску, городам Донетчины, Запорожью, Сумщине, многим другим украинским общинам... Есть системы ПВО в мире, которые могут помочь. Нужна только политическая воля, чтобы эти системы были переданы Украине", - подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что "сейчас "петриотам" место именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять как минимум по всему восточному флангу НАТО".

При этом Зеленский поблагодарил все страны, которые уже помогли.

Удары по Харькову

В последние дни оккупанты беспощадно атакуют Харьков и область. Так, в ночь на 7 апреля оккупанты в очередной раз совершили ракетную атаку на Харьков. В результате ударов есть раненые. Всего зафиксировано четыре прилета по городу. Также ночью Харьков подвергся атаке ударными дронами. Тогда один вражеский беспилотник-камикадзе попал в частный дом.

Сегодня издание The Economist, со ссылкой на источники в военном руководстве Украины, написало, что РФ пытается превратить Харьков в "серую зону", в которой невозможна нормальная жизнь.

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