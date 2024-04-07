Украинские власти ищут возможность дать Харькову больше защиты от постоянных российских ударов.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения. Он отметил, что "ситуация в городе очень жесткая, постоянный российский террор, теперь еще и фактически ежедневно - авиабомбами". В связи с этим он призвал западных партнеров передать Украине средства ПВО.
"Мы ищем возможности дать Харькову больше защиты неба - это задача как для военных, так и для всех дипломатов Украины. Для каждого и каждой, кто отвечает за международную коммуникацию, кто ежедневно должен быть в диалоге с партнерами", - сказал глава государства.
Он отметил, что для всех международных партнеров очевидна нехватка в Украине средств ПВО. "Мир наконец должен услышать эту боль, которую российские террористы наносят Харькову, наносят Купянску, городам Донетчины, Запорожью, Сумщине, многим другим украинским общинам... Есть системы ПВО в мире, которые могут помочь. Нужна только политическая воля, чтобы эти системы были переданы Украине", - подчеркнул Зеленский.
Президент также отметил, что "сейчас "петриотам" место именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять как минимум по всему восточному флангу НАТО".
При этом Зеленский поблагодарил все страны, которые уже помогли.
Удары по Харькову
В последние дни оккупанты беспощадно атакуют Харьков и область. Так, в ночь на 7 апреля оккупанты в очередной раз совершили ракетную атаку на Харьков. В результате ударов есть раненые. Всего зафиксировано четыре прилета по городу. Также ночью Харьков подвергся атаке ударными дронами. Тогда один вражеский беспилотник-камикадзе попал в частный дом.
Сегодня издание The Economist, со ссылкой на источники в военном руководстве Украины, написало, что РФ пытается превратить Харьков в "серую зону", в которой невозможна нормальная жизнь.