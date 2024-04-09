В американском издании The Washington Post отметили, что каждый день промедлений делает борьбу Украины еще тяжелее.

Россия продолжает терроризировать Украину, обстреливая жилые дома и электростанции. Также украинские бойцы теряют преимущество на линии фронта и становятся слабее. Одной из главных причин такой ситуации в стране является то, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон и члены Республиканской партии безосновательно отложили предоставление помощи Украине на шесть месяцев. Таким мнением поделился автор материала для The Washington Post.

Известно, что сейчас Палата представителей вернулась к работе, а борьба за федеральный бюджет закончилась, поэтому, по мнению автора, Украина должна наконец получить помощь, на которую она заслуживает.

"Россия сейчас приспосабливается к таким способам, от которых Украине трудно защититься. Последним примером является использование планерных бомб - старых боеприпасов, несущих до полутонны взрывчатки, оснащенных крыльями и системами наведения для полетов на большие расстояния с определенной точностью. Они позволяют российским самолетам останавливаться и вести огонь вне зоны досягаемости украинских зенитных систем. Вместе с крылатыми и баллистическими ракетами и беспилотниками Россия уже несколько дней подряд обстреливает украинские города", - отметили в материале.

В такой ситуации Украине бы помог законопроект о помощи, который заблокировался в Палате представителей и предусматривает выделение 64 млрд долларов на военную, экономическую и гуманитарную поддержку. В публикации отмечается, что Украине нужно больше ракетных батарей ПВО Patriot, истребители F-16, много боеприпасов для противовоздушной обороны, запасы которых заканчиваются и артиллерийские снаряды.

Также в публикации процитировали президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что нашей стране нужно 25 систем ПВО Patriot. По его словам, сейчас страна имеет только три системы Patriot и несколько запасных пусковых установок. Если говорить об артиллерийских боеприпасах, то РФ выпускает около шести на каждый снаряд, который выпускает украинская армия.

"Украина также страдает от усталости воинов и потерь, что является серьезной внутренней проблемой для господина Зеленского, которую нельзя решить с помощью денег от США и их союзников. Когда Россия вторглась в Украину, он призвал украинских мужчин старше 27 лет, но не тех, кому от 18 до 27 лет, пытаясь защитить молодое поколение ради будущего нации", - отмечает автор материала.

Известно, что Зеленский подписал закон о снижении минимального призывного возраста в Украине до 25 лет, однако он не планирует мобилизовать полмиллиона человек, инициатором чего был бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Военная ситуация в Украине не совсем безнадежная. Она значительно расширила использование беспилотников для уничтожения нефтеперерабатывающих заводов на сотни миль на территории России и сохранила черноморский коридор для жизненно важного экспорта зерна. Но она сталкивается с перспективой истощения на поле боя, в то время как гражданское население находится под постоянным шквалом террора от российских бомб, ракет и беспилотников", - добавили в публикации.

В WP также вспомнили и об обстрелах Харькова российскими беспилотниками, которые два раза подряд попали в многоэтажку, в результате чего погибли мирные жители. По словам автора материала, несмотря на то, что РФ не может сломать "замечательный дух" украинского народа, 2024 год может стать годом, когда Россия прорвется "сквозь тонкие линии обороны Украины".

"Каждый день проволочек в Палате представителей делает борьбу Украины тяжелее - и уменьшает шансы на положительное решение конфликта, даже если американская помощь наконец поступит. Как сообщается, господин Джонсон готовит пакет помощи, несмотря на то, что он месяцами пытается не оттолкнуть господина Трампа и его сторонников. Украина не имеет времени. Реальность должна наконец одержать верх над республиканцами в Палате представителей - иначе все, что им останется, это стыд", - отмечают в материале.

Помощь США для Украины: последние новости

Ранее американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что Конгресс США одобрит законопроект о помощи Украине в апреле этого года.

"Я верю, что она будет одобрена в этом месяце. Мы хотим достичь этого, а затем проводить президентские выборы", - подчеркнул он.

Также сообщалось, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом, чтобы "продавить" помощь для Украины.

"Министр иностранных дел находится на пути в Вашингтон, где он проведет переговоры с госсекретарем США Блинкеном, другими представителями администрации Байдена и членами Конгресса. Его переговоры будут сосредоточены на ряде общих приоритетов США и Великобритании, включая обеспечение международной поддержки Украины и установления стабильности на Ближнем Востоке", - заявили в правительстве Великобритании.

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