Писториус заверил, что Германия будет поддерживать Украину в сферах, которые являются ее сильными сторонами.

Германия поставила Украине первую партию только что произведенных снарядов к зенитным самоходным артиллерийским установкам Gepard.

Как сообщает Министерство обороны Германии, боеприпасы были изготовлены на новой производственной линии компании Rheinmetall.

"Война в Украине почти ежедневно напоминает нам, что защита собственной страны зависит от противовоздушной обороны и достаточного количества боеприпасов. С возобновлением производства боеприпасов Gepard мы сосредотачиваемся именно на этих двух важных аспектах", – сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

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Он заверил, что Германия будет поддерживать Украину в сферах, которые являются ее сильными сторонами. Речь идет о наземной противовоздушной обороне, артиллерии, боеприпасах.

Снаряды для Gepard от Германии - детали

Компания Rheinmetall планирует поставить Украине 300 тысяч снарядов для Gepard, которые помогут сбивать российские дроны. Первые поставки будут уже в ближайшее время. В этом году Rheinmetall собирается поставить ВСУ 40 тысяч таких снарядов.

Отмечается, что для решения проблемы острой нехватки боеприпасов на фронте, Rheinmetall установила новую производственную линию на своем заводе в Унтерлюсе за несколько месяцев. Это при том, что обычно подобный процесс занимает годы.

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