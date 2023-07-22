В этом году Украина получит 40 тысяч таких снарядов.

Компания Rheinmetall планирует поставить Украине 300 тысяч снарядов для Gepard, которые помогут сбивать российские дроны. Первые поставки будут уже в ближайшее время.

Как сообщает Bild, в этом году Rheinmetall собирается поставить ВСУ 40 тысяч таких снарядов.

Отмечается, что для решения проблемы острой нехватки боеприпасов на фронте, Rheinmetall установила новую производственную линию на своем заводе в Унтерлюсе за несколько месяцев. Это при том, что обычно подобный процесс занимает годы.

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По данным издания, из-за дефицита боеприпасов бойцы ВСУ обычно делают всего по пять залпов, хотя эта САУ способна выстреливать до 20 снарядов за одну очередь. В Германии также нехватка этих боеприпасов, поскольку Gepard датируется 1980-ми годами и документации на управление ими не осталось. В связи с этим инженеры переработали существующие 35-мм боеприпасы, предназначенные для бортового вооружения БМП, чтобы использовать их в зенитных установках.

"Эта продукция спасает жизни. Каждый сбитый дрон важен для жителей Киева и других городов, которые ежедневно опасаются новых атак", – подчеркнул глава Rheinmetall Армин Паппергер.

Военная помощь для ВСУ

Как ранее сообщал УНИАН, в ЕС пообещали, что поток боеприпасов в Украину должно увеличиться в ближайшее время.

По данным Financial Times, что украинские воины ежедневно осуществляют более 5 тысяч артвистрелов - некоторые европейские страны способны произвести столько за год.

Недавно США предоставили Украине кассетные боеприпасы. Они применяются украинскими защитниками на поле боя.

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