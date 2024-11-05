Такие беспилотники предназначены для поражения неподвижных целей, легких транспортных средств и живой силы.

Франция впервые начала передачу дронов-камикадзе OSKAR в Украину. Об этом сообщил генеральный директор Delair Бастьен Манчини для Breaking Defense.

Он не предоставил дополнительной информации о новых поставках, однако подчеркнул, что они вписываются во временные рамки, о которых заявлял министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в октябре.

"Разработанный на основе беспилотного летательного аппарата (БпЛА) UX11 компании Delair и модифицированный для интеграции боеголовки весом 2,3 килограмма французской компании KNDS, OSKAR может летать до 45 минут и предназначен для поражения неподвижных целей, легких транспортных средств и живой силы. Боеприпасы, переносимые в рюкзаке, были выбраны как одно из двух решений для закупки по программе Colibri в марте", - говорится в издании.

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В то же время Манчини отметил, что у компании Delair было шесть месяцев, чтобы превратить демонстрационный образец в оперативный продукт. Сейчас этот этап завершен, поэтому беспилотники OSKAR доставляются украинским военным.

Он добавил, что российские средства радиоэлектронной борьбы продолжают представлять "реальную опасность" для оружия, поставляемого Украине. По его словам, то, что платформа "работает сегодня", не означает, что "она будет работать через три месяца".

"Качество, которое нам нужно, - это оставаться очень адаптивными и бдительными ... потому что пока что у нас есть решения, которые работают, но ... на поле боя все меняется очень быстро", - подчеркнул Манчини.

Французские дроны-камикадзе - что известно

Как сообщал УНИАН, в рамках французского проекта Colibri ВСУ получат 100 единиц "блуждающих" боеприпасов малой дальности.

В октябре министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявлял, что состоялись "успешные испытания" этих дронов-камикадзе, а их поставки в Украину начнутся "в ближайшие недели".

По словам аналитиков, этот беспилотник может поражать цели и летать без спутниковой навигации в любое время суток. Также известно, что боевая часть с готовыми поражающими элементами имеет режим воздушного подрыва.

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