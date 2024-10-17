Министр обороны Франции Себастьян Лекорню 16 октября анонсировал передачу ВСУ в ближайшие недели дроны-камикадзе производства своей страны. Речь идет о БПЛА от производителя Delair, которые успешно прошли все испытания, и должны пойти на вооружение и французской армии.
В Defense Express заявили, что дроны-камикадзе Colibri, которые являются неким аналогом российского "Ланцета", публичная презентовать этим летом. По словам аналитиков, это будут первые ударные БПЛА от Франции. Сам Париж признал, что этот сегмент вооружения у них находится в "фазе догоняющего развития".
Эксперты подтвердили, что возможности Colibri трудно назвать революционными. Он может продержаться в воздухе 45 минут. Боевая часть БПЛА - 2,3 кг, а дальность связи - до 25 км.
Этот дрон может поражать цели и летать без спутниковой навигации в любое время суток. Боевая часть весом 2,3 кг с готовыми поражающими элементами имеет режим воздушного подрыва.
"Поэтому возможно и не стоит удивляться тому, что на данном этапе французские военные считают дроны-камикадзе лишь дополнением к классической артиллерии, например тех же САУ CAESAR. Очевидно, раз речь об оценке "дополняющей" роли дронов-камикадзе в современной войне, то так по ним и закладываются характеристики, которые мягко говоря могут выглядеть вообще не впечатляюще", - отмечают в Defense Express.
Аналитики добавляют, что достоин внимания другой дрон от Delair - DT46. Его стартовый вес 25 кг с возможностью нести до 5 кг полезной нагрузки. Есть еще DT26, массой 17 кг и дальностью полета от 30 до 50 километров. В то же время надо понимать, что оборонные планы Франции до 2030 года предусматривают получение их армией только 1800 дронов-камикадзе для собственного войска.
Дроны на войне в Украине
Forbes писал, что война дронов в Украине превратилась в "высокоскоростную гонку технологий".
The Telegraph отмечал, что дешевые дроны в Украине навсегда изменили танковую войну. Новая "эра осторожного танка" сильно отличается от прошлых времен, когда танки могли свободно передвигаться по полю боя даже в дневное время.
Количество наземных роботов, которые можно будет использовать во время полномасштабной войны, кратно возрастет за этот календарный год, заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.